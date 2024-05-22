الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة (فيديو)

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تعاني منها البلاد حلال الأيام الماضية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”، مساء الثلاثاء، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة على البلاد مستمرة حتى يوم الخميس وستبدأ في الانكسار تدريجياً من يوم الجمعة على المحافظات الشمالية.

درجات الحرارة ستنخفض 7 درجات مساءً

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة سيكون مصحوباً بتحركات للرياح مما يجعل شعورًا أفضل بالطقس وخاصة مساءً.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستنخفض من 4 لـ 5 درجات صباحًا و7 درجات مساءً.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى يوم الخميس القادم، إذ يسود غدا طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على باقي الأنحاء.

وأضافت أن هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 38 والصغرى 27



الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 23

وادي النطرون:- العظمى 38 والصغرى 27

طنطا:- العظمى 37 والصغرى 27

شبين الكوم:- العظمى 37 والصغرى 26

دمنهور:- العظمى 35 والصغرى 25

مطروح:- العظمى 33 والصغرى 24

السلوم:- العظمى 34 والصغرى 24

سيوة:- العظمى 42 والصغرى 26

بورسعيد:- العظمى 31 والصغرى 23

دمياط:- العظمى 30 والصغرى 22

الزقازيق:- العظمى 38 والصغرى 27

المنصورة:- العظمى 37 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 39 والصغرى 26

السويس:- العظمى 39 والصغرى 26

العريش:- العظمى 29 والصغرى 20

رفح:- العظمى 29 والصغرى 19

راس سدر:- العظمى 38 والصغرى 25

نخل:- العظمى 37 والصغرى 17

طابا:- العظمى 35 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 32 الصغرى 14

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 الصغرى 27

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 27

مرسى علم:- العظمى 39 الصغرى 27

الفيوم:- العظمى 40 الصغرى 24

بنى سويف:- العظمى 41 الصغرى 25

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 24

أسيوط:- العظمى 42 الصغرى 25

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 27

قنا:- العظمى 44 الصغرى 28

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 28

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 28

أبو سمبل:- العظمى 44 الصغرى 27

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 30

شلاتين:- العظمى 37 الصغرى 27

أبو رماد:- العظمى 36 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 34 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 33 الصغرى 28