10 جنيهات تراجعًا في أسعار الفراخ بالأسواق

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن انخفاضاً خلال تعاملات جلسة، اليوم السبت 18 مايو، في الأسواق المصرية والمحال، وذالك وفق آخر تحديث من قبل شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية في الجيزة.

أسعار الفراخ البيضاء

أعلنت بورصة الدواجن خلال تعاملات جلسة، اليوم السبت 18 مايو، أسعار الفراخ البيضاء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة التي يتم بها التوريد للتجار وطرحها فى الأسواق المصرية.

وفي هذا السياق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية”، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء

ووفقا لسامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، بأن أسعار الفراخ البيضاء تصل للمستهلك بـ75 جنيها، بعدما سجلت بالأمس مبلغ الـ85 و90 جنيها للكيلو للمواطن، وهو انخفاض بواقع 10 جنيهات.

أسعار الفراخ الأمهات

أسعار الفراخ البيضاء الأمهات

وبحسب بورصة الدواجن سجلت أسعار الأمهات البيضاء استقراراً نسبياً عند سعر 70 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو عند مستوى سعر 90 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 96 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

أسعار البانيه والشيش طاووق

وعلى نفس المنوال حافظت أسعار مصنعات الدواجن على استقرارها، ليتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 170 و230 جنيهًا، فى حين جاء سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 190 و210 جنيهات، والأوراك بين 75 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

سعر البيض خلال تعاملات اليوم السبت

سعر البيض خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار البيض خلال تعاملات، اليوم السبت، 18-5-2024، بين قيمتين حيث تترواح ما بين 4.5 جنيهات و5 (حسب نوع البيضة).

سعر كرتونة البيض اليوم

بلغت أسعار كرتونة البيض الأبيض عند مستوى سعر الـ130 جنيه.