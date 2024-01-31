سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالمزرعة والاسواق

سعر الفراخ البيضاء.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية، استقرارًا، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 79 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 79 جنيهًا و89 جنيهًا.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، وذلك خلال تعاملات اليوم الاربعاء بالاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لأسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الفراخ اليوم الاربعاء

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 79 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 86 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي ثابتة لتباع بنحو 89 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 28 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 14 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 16 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 57 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 54 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 22 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.