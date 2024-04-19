تعرف على أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة

استمراراً لمتابعة اسعار الدواجن فقد سجلت خلال تعاملات اليوم الجمعة تراجع جديد، فى أسعار الفراخ البيضاء بنحو جنيهان، لتتراجع دون سعر ٨٠ جنيهًا لأول مرة منذ أسابيع

وفى السطور التالية نرصد لكم اسعار الفراخ خلال التعاملات ليوم الجمعة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية تراجع جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة لتتراجع دون مستوى 80 جنيهًا منذ عدة أسابيع، وسجل سعرها في البورصة 78 جنيهًا، وتتجاوز ٨٠ جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعر وصولها للمستهلك من منطقة لأخرى.

سعر الدواجن الساسو: 88 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 75 جنيهًا.

وسجلت أسعار الدواجن تراجعًا كبيرًا في الأسابيع القليلة الماضية مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنحو 20%، والتي بدأت نهاية رمضان واستمرت حتى الآن، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف التي أدت إلى تراجع أسعار الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 33 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه.

كتكوت ساسو 15 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 16 جنيهًا.

كتكوت بلدي 8 جنيهات.

كتكوت هجين 11 جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني 13.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور 16 جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني 13.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور 16 جنيهًا.

الوطنية 32 جنيهًا.

الوادي 29 جنيهًا.

نيوهوب 29 جنيهًا.

الفيروز 30 جنيهًا.

مكه المكرمة 30 جنيهًا.

رواد النيل 29 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بط مولار: 38.00 جنيه

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى : 23.50 جنيه.

بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان: 17.00 جنيه.

وفى سياق ذاته وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 88 و90 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.



وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.