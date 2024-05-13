أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين 13 مايو بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 13 مايو، إرتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم الإثنين بعد وصول سعر التنفيذ إلى 79 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 340 إلى 380 جنيها للبتلو، واستجاب عدد من الجزارين لمبادرات تخفيض الأسعار حيث تراوح الكيلو من 310 الى 340 جنيها.

إرتفاع طفيف بأسعار الدواجن والكيلو ب89 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 89 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 10 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 85 جنيه والساسو 98 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 115 جنيها، وسجل كيلو الرومي 115 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 110 جنيها والبط المولار بمبلغ 90 جنيها والبط البيور والفرنساوي 80 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 190 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 95 جنيها وبدون العظم بمبلغ 100 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 77 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 75 جنيها والهياكل 50 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب95 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية الا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 162 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.