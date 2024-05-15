محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم.

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،في جولته المسائية بمتابعة الموقف التنفيذي لمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم وطريق المعامل ومحلة منوف ،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الاعمال بمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم و المقامة على مساحة 14 فدان والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة انتاج 70 مليون بيضة في العام ، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقام المحافظ بمتابعة الجولة بمتابعة الأعمال بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف و التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز اصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و 200 متر وعرض من 18 الى 20 متر ، حيث تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي حي ثان طنطا .