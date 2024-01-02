البانيه المقرمش بوصفة مضمونة

يفضل الكبار والصغار تناول البانية بطرق مختلفة لمذاقه الطيب والشهي وهذا ما جعله في المقام الأول عند الأمهات لتحضير على مائدة الغداء.

واليوم تعرفي على أسهل طريقة لتقديم صدور الدجاج البانيه المقرمشة بالخطوات البسيطة وبنتيجة مضمونة وطيبة، جربي وصفتنا الآن في مطبخك وأسعدي عائلتك بوصفتهم المفضلة.

المقادير

- صدر الدجاج : نصف كيلو (مخلي من العظم)

- سماق : ملعقة صغيرة ونصف

- بابريكا : ملعقة صغيرة ونصف

- بهارات إيطالية : ملعقة كبيرة

- بقسماط : 2 كوب (مطحون)

- دقيق : كوب (متعدد الاستعمالات)

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- البيض : 2 حبة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، امزجي عصير الليمون مع الفلفل الأسود، والملح، وملعقة صغيرة من البابريكا، وملعقة صغيرة من السماق.

ضعي قطع الدجاج في الوعاء فوق مزيج التتبيلة، وقلبي جيداً حتى تتغطى القطع بالكامل، ثم غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لحوالي 3 ساعات.

اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود في وعاء.

في وعاء آخر، ضعي البقسمـاط المطحون، وباقي كمية البابريكا، والسماق، والتوابل الإيطالية، وقلّبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

ضعي الدجاج في الدقيق وقلبيه جيداً، ثم ضعيه في مزيج البيض، ثم في خليط البقسماط حتى يتغطى كاملاً.

ضعي الدجاج في الفريزر لحوالي ساعة حتى يتماسك.

سخني الزيت النباتي في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم اقلي قطع البانيه حتى تنضج وتتحمر وتصبح مقرمشة، ثم صفّيها من الزيت جيداً، وقدميها ساخنة.