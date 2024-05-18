تراجع أسعار الفراخ والبيض خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت.. تراجع أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، بقيمة 0.85 جنيه للكيلو الواحد، فيما أعلنت بورصة الدواجن اليوم أن سعر الفراخ البيضاء سجلت قيمة 87.87 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت قيمة: 113.73جنيه جنيهًا، وتترواح الأسعار بالمحلات والمزارع بين 117 حتى 123 جنيهًا حسب المنطقة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة مابين 70 جنيهًا 80 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

وفي هذا السياق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية”، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت في المحال التجارية

سعر الفراخ البلدي

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت قيمة: 113.73جنيه جنيهًا، وتترواح الأسعار بالمحلات والمزارع بين 117 حتى 123 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الفراخ البيضاء

سجل متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم، قيمة 87.87 جنيهًا بالبورصة، بينما تتراوح الأسعار في المحلات والأسواق بين 86 جنيهًا إلى 95 جنيهًا حسب التاجر والمنطقة، بانخفاض بلغ 1.2 جنيه/ كيلو مقارنة بأخر أسعار.

سعر البيض اليوم السبت

استقر سعر البيض اليوم السبت، 18-5-2024، بين قيمتين حيث تترواح ما بين 4.5 جنيهات و5 (حسب نوع البيضة).

سعر كرتونة البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيه.