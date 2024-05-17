بديل صحي.. طريقة عمل بسكويت بالزنجبيل ودبس التمر

بسكويت بالزنجبيل ودبس التمر من الحلويات الصحية والبديلة للأنواع الأخرى التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحة الإنسان، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.





طريقة عمل بسكويت بالزنجبيل ودبس التمر

المقادير

- دبس التمر : ثلث كوب

- الزبدة : ثلث كوب

- دقيق : 2 كوب

- السكر البني : ثلث كوب

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة ونصف (مطحون)

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرنفل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)





طريقة التحضير

اخلطي دبس التمر مع الزبدة في قدر على نار هادئة مع التحريك حتى تذوب الزبدة وتختلط المكونات، ثم ارفعيه عن النار، وضعيه في وعاء كبير، واتركيه بحرارة الغرفة.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، والسكر البني، والزنجبيل، والبيكنج صودا، والقرفة، والقرنفل، والملح واتركيه جانباً.

أضيفي البيضة المخفوقة لوعاء دبس التمر والزبدة واخلطي.

أضيفي مزيج الدقيق للخليط واخفقي حتى تتكون عجينة.

قسمي العجينة لنصفين ومديها على ورق الزبدة لسماكة انش ثم قطعيها مربعات أو أي شكل مفضل بواسطة قطاعات الكوكيز.

ضعي القطع في صينية بشكل متباعد وغطيها بالورق البلاستيك وأدخليها الفريزر لمدة 30 دقيقة.

أدخلي الصينية للفرن المحمى على درجة حرارة 250 مئوية، واخبزيها لمدة 10 دقائق حتى تتحمر.

اتركيها لتبرد وقدميها.

يمكنك رش الوجه بالسكر الناعم عند التقديم.





فوائد تناول دبس التمر

يفيد مرضى السكري

إذا كان لديك مرض السكري وتحب المذاق الحلو فإنك تجد ضالتك في دبس التمر، الذي يحتوي على سكريات يتم هضمها ببطء أكثر، مما يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

يمكنك استخدام دبس التمر مع الخبز الحلو، وكعك الزنجبيل، وإضافته لتحلية المخبوزات الأخرى.





مفيد للسعال

من فوائد دبس التمر الرائعة أنه يعالج السعال وأمراض الرئتين وتخليص الحلق من من البلغم المزعج، ويتم ذلك باتباع طريقة معينة للاستخدام بتناول ملعقة صغيرة من الدبس كلا صباحًا ومساءًا لذا ليس هناك مانع بإعطاء الرضع والأطفال بالشهر السادس دون قلق.





يدعم صحة العظام

يعلم الجميع أن الكالسيوم ضروري للحصول على عظام قوية، ولكن لا يعلم الجميع الأهمية التي يلعبها المغنيسيوم في نموها.

يحتوي دبس التمر على كل من الكالسيوم والمغنيسيوم، لذلك يمكن أن يساعدك على الوقاية من مرض هشاشة العظام والأمراض التي تؤثر على الدم والقلب.





يفيد الدم

فقر الدم هي الحالة المرضية التي لا يكون فيها الجسم يحتوي على عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء، وغالبًا ما يشعرون المصابون به بالتعب والضعف.

ويعد دبس التمر مصدر جيد للحديد، فاذا تناولت حوالي 5 ملاعق كبيرة منه فإنه يمدك بـ95% من الحصة اليومية من الحديد.

إلى جانب إضافته إلى وصفات يمكنك إضافته إلى الماء الساخن، والشراب الدافئ أو البارد كمكمل غذائي.





فوائد دبس التمر قبل النوم

دبس التمر في معظم حالاته يفيد الجسم وإليك أسباب رائعة تحتاجها لتجربة هذا المحلى الطبيعي قبل النوم للاستفادة منه:

يساعد بتخفيف آلام المعدة وتقلصات الدورة الشهرية.

يعمل دبس التمر قبل النوم على تفتيت الحصوات بشكل نهائي.

الانتظام على تناول دبس التمر صباحًا ومساءًا يعالج مرض البواسير.

وجدت دراسات عدة تثبت فعالية دبس التمر في تسهيل الولادة الطبيعية.

يحمي القلب من الإصابة بأي مرض مزمن مع تقليل فرص الإصابة بالتصلب الشرياني.





يمتلك خصائص مضادة للأكسدة

وفقًا لدراسة بينت احتواء دبس التمر على مضادات الأكسدة بكميات أكبر من من تلك الموجودة في العسل أو المحليات الطبيعية الأخرى.

تثبت دراسات أخرى قدرة مضادات الأكسدة هذه على حماية الخلايا من الجذور الحرة التي تزيد من خطر تلف الخلايا المرتبط بالسرطان وأمراض أخرى.





يفيد صحة القلب

وذلك بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم المهم للمحافظة على صحة ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام.

أثبتت دراسة أجريت على الحيوانات قدرة دبس التمر على زيادة مستويات الكوليستيرول الجيد في الدم والمهم في الحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.





يفيد صحة الشعر

يُساعد دبس التمر على إزالة التعرجات الموجودة في الشعر، ويجعله مهذبًا وذو لمعان قوي.

يمكنك تخفيف تركيز محلول دبس التمر عن طريق إضافة الماء الدافئ وتطبيقه على الشعر لمدة 15 دقيقة، ويمكن أيضًا أن تضيفه مع مكونات صحية أخرى للشعر، مثل: الشامبو اليومي، أو حليب جوز الهند.