شانينا شايك تسرق الأنظار بمجوهرات ثمينة وفستان أنيق على السجادة الحمراء

من مهرجان كان

تداولت صور عارضة الأزياء الاسترالية شانينا شايك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك خلال ظهورها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، وتألقت بالأحمر المثير وتصفيفة شعر بسيطة تعكس جمالها الساحر.

عارضة الأزياء الاسترالية شانينا شايك

واختارت عارضة الأزياء الاسترالية شانينا شايك فستاناً أنيقاً من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، وجاء من قماش الكريب وباللون الأحمر واتسم بقصة صدر ناعمة على شكل قلب مع تنورة مستقيمة ومتصل به إكستنشن طويل من الخلف، ونسقته بمجوهرات ماسية فخمة، لدار مارلي نيويورك Marli New York، الذي سحر القلوب والعيون بتصميمه العصري الفاخر، مرتدية عقد جذاب ملتف حول العنق وأقراط رقيقة مع إسورة وخاتم.

وفضلت شانينا شايك الظهور بتصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها السوداء شكل الكعكة أسفل الرأس، وثبتت غرتها على الجانبين بشكل مرتب وناعم.

ووضعت شانينا شايك مكياج ناعم، ضم ظلال العين بدرجات البني، مع الكحل الأسود والرموش الكثيفة؛ لتحصل على عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني الفاتح مع الهايلايتر اللامع، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

عارضة الأزياء الاسترالية شانينا شايك



لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2024

على صعيد آخر، تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته الـ 77، نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، وكاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

أبرز أعمال شانينا شايك

و شانينا شايك هي ممثلة أسترالية ولدت في 11 فبراير 1991 في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا، وهي باكستانية وسعودية من جهة والدها وليتوانية من جهة والدتها، ومتزوجة من جريج أندروز منذ 28 أبريل 2018، وانفصلا في عام 2019.

ومن أعمال شانينا شايك The Mummy (2017)، وتدور أحداثه حول ملكة قديمة سُلبَت حياتها ومصيرها ظلمًا، تستيقظ من سُباتها في يومنا الحالي، حاملة بداخلها حقد تعاظم على مدار الآف السنين، وجالبة معها أهوال يعجز أمامها الإدراك البشري، وشاركت أيضًا في فيلم The Separatists (2018)، Greed (2019).