لينا الطهطاوي ومحمد فرج.. صور مثيرة من شهر العسل

نال أجواء حفل زفاف الثنائي المذيعة لينا الطهطاوي والبلوجر محمد فرج إعجاب متابعيهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليشيدون بالتناغم والحب المتبادل بينهما، وحضر الحفل مجموعة من رواد السوشيال ميديا والأصدقاء المقربين، أبرزهم الفنانة هنا الزاهد وشقيقاتها فرح ونور ووالدتهم شيرين المنزلاوي، كما يحرصون على مشاركة متابعيهم أحدث اللقطات من شهر العسل، وفيما يلي نقدم لك أبرزهم.

محمد فرج ولينا طهطاوي من شهر العسل

نشر البلوجر محمد فرج فيديو قصير أثناء قضاء شهر العسل في جزر المالديف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرا الثنائي داخل أحد الفنادق الشهيرة بملابس صيفية جذابة، حيث إرتدت لينا فستان باللون الوردي الجذاب.

وفي صورة آخرى ظهرت لينا الطهطاوي بين ذراعي محمد فرج في أجواء رومانسية، ليشاهدون الغروب على أحد القوارب، مرتدين اللون الأبيض، فظهرت لينا بفستان مجسم مكشوف، وإرتدى محمد فرج قميص بنصف أكمام وبنطلون، وفي لقطة آخرى ظهر محمد فرج وهو يصطاد السمك، كما شارك متابعيه وجبة الإفطار على قارب صغير شكل القلب.

ونشرت لينا الطهطاوي صور رومانسية وسط الطبيعة الخلابة من شاطيء ساحر اللون مع الأشجار والنخيل، وإرتدت فستان لافندر مكشوف الصدر والجانبين، ومحدد الخصر؛ ليعكس أنوثتها وقوامها الممشوق، وإرتدى زوجها قميص وبنطال باللون الأسود مع نظارة شمسية سوداء.

ولم تكن هذه الزيجة الأولى لكل منهما، حيث كانت لينا الطهطاوي متزوجة من أحمد رضا الجوهري ابن رجل الأعمال الشهر رضا الجوهري، وذلك في عام 2019 وهي تبلغ من العمر 24 عام ولكن لم يتفق الثنائي ووقع الانفصال، كما تزوج محمد فرج عام 2021 من نوران نصر، وهي فتاة سورية ورائدة أعمال، واستمر زواجهما عامًا ونصف، وانفصلا في شهر أبريل الماضي عام 2023.

بداية علاقة محمد فرج ولينا الطهطاوي

وبدأت العلاقة بين لينا الطهطاوي وزوجها البلوجر محمد فرج بعد مشاركتهما في تقديم أحد البرامج، وأعلن فرج يوم 15 ديسمبر 2023، خطوبته من المذيعة لينا الطهطاوي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشر بعض الصور لهما من لبنان، وبعد خمس أشهر من الخطوبة احتفلا بزفافهما.

وتألقت لينا الطهطاوي بفستان زفاف مجسم ومنفوش في نهايته، وتميز بالتطريزات الراقية، مع التُل الناعم، وفضلت ترك خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة مع طرحة الزفاف المطرزة على الرأس، ووضعت مكياج مستوحى من الألوان الترابية، فإختارت ظلال العين بدرجات البني، وأحمر الشفاه باللون النود الفاتح، وظهر محمد فرج ببدلة سوداء مزين ببيون نفس اللون.