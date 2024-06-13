جيش الاحتلال يحارب حزب الله بسلاح المنجنيق

ذكر موقع القناة 12 “الإسرائيلية” أن جيش الاحتلال يستخدم أداة تشبه المنجنيق، وهو سلاح من العصور الوسطى، لتنفيذ عملية كشف عبر إشعال حرائق في جنوب لبنان.

وبحسب الموقع، سمحت الرقابة العسكرية بنشر الخبر الذي يُفيد أن جنود العدو يُشعلون داخل المنشأة كرة نارية ويُرسلونها بمساعدة هذه الأداة إلى ما هو أبعد من السياج بشكل ميكانيكي.

الجيش الاحتلال يواصل القتال في منطقة رفح

في وقت سابق، أفاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته تواصل القتال في منطقة رفح، فيما "قصفت طائرات حربية موقع إطلاق قذائف صاروخية كان يحتوي على قذائف جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".

وقال الجيش في بيان: "تواصل قوات الفرقة 162 العمل في منطقة رفح حيث واصلت القوات على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عمليات المداهمة وعثرت على وسائل قتالية وقضت على مسلحين في اشتباكات وجها لوجه".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال للفرقة 99 تواصل العمل في وسط القطاع وقضت في الساعات الأخيرة على أكثر من عشرة مسلحين من بينهم مسلح شارك في هجوم السابع من أكتوبر"، مضيفا: "خلال الساعات الأخيرة قصفت طائرات سلاح الجو ودمرت أكثر من 45 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة ومن بينها مباني عسكرية وخلايا مسلحة ومنصات صاروخية وفتحات أنفاق وبنى تحتية أخرى. كما قصفت طائرات حربية يوم أمس في منطقة رفح موقع إطلاق احتوى على قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".