هايدي كلوم نجمة مهرجان كان بالأحمر المثير ومكياجها الناعم (صور)

تألقت النجمة الألمانية هايدي كلوم بفستان مثير يشع أنوثة وجاذبية، وذلك خلال حضورها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، كما تداولت صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليشيد الجمهور بأنوثتها وجمال فستانها.

النجمة هايدي كلوم

ولعل من أبرز النجمات التي لفتت الأنظار وسرقت القلوب على السجادة الحمراء هي هايدي كلوم، حيث ظهرت بفستان أحمر من الحرير حمل توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي، وجاء مكشوف الكتفين وبصيحة الأوف شولدر، مع قصة صدر ضيقة على شكل قلب، وتميز التصميم بالثنيات المتقنة مع تنورة منفوخة مزودة بشق جانبي عالٍ مع شكل ذيل من الخلف.

ولم تتزين هايدي كلوم بعقد؛ لتسلط الضوء على الفستان، كما إرتدت أقراط طويلة وخاتمين، كما انتعلت حذاء ذا كعب عالِ ومدبب من الأمام، باللون الفضي اللامع؛ ليتماشى مع لون المجوهرات.

هايدي كلوم

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هايدي كلوم تصفيفة شعر بسيطة وجذابة، تتناسب مع اللوك، فتركت غرتها تتدلى على جانبي وجهها، وتدلى شعرها على كتفيها بصيحة الويفي الناعم والمرتب.

ووضعت هايدي كلوم مكياج ناعم، ضم ظلال العين بدرجات البني، مع الكحل الأسود والرموش الكثيفة؛ لتحصل على عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الفاتح مع الهايلايتر اللامع، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.



هايدي كلوم تتحول إلى "دودة" في الهالوين

وظهرت النجمة هايدي كلوم سابقًا في احتفالية الهالوين بإطلالة أكثر غرابة، فعززت سمعتها باعتبارها "ملكة الهالوين" بزي لافت للانتباه للغاية خلال حفلها التقليدي للهالوين في نيويورك، وتنكرت كلوم في هيئة دودة عملاقة مهرولة بخطى صغيرة أمام المصورين، ولم يظهر منها سوى العينين والفم عبر فتحات صغيرة في الزي.

هايدي كلوم نجمة بالصدفة

هايدي كلوم هي عارضة أزياء وممثلة ومقدمة برامج موضة وسيدة أعمال ومنتجة فنية ألمانية، ولدت في 1 يونيو 1973، وترعرت في مدينة "بيرغش غلادباخ" الألمانية الصغيرة، وكان والدها يعمل في شركة مستحضرات تجميل، بينما كانت والدتها مصففة شعر، وذات يوم وبينما كانت تتصفح إحدى المجلات، قرأت إعلاناً لمسابقة وطنية تحت عنوان "موديل 92"، وأقنعتها صديقة لها بملء قسيمة الاشتراك وإرسالها، ولكن هايدي لم تكن تحلم أبداً بأنها ستكون إحدى خمس فتيات، تم اختيارهن من بين 25.000 فتاة أرسلن بصورهن للمشاركة.

على الرغم من التنافس الحاد الذي يشهده عالم الأزياء استطاعت هايدي كلوم شق طريقها إلى عالم النجومية، وبعد أن بدأ نجمها يسطع في ألمانيا وأوروبا، عبرت المحيط إلى ميامي ثم إلى نيويوك، مدرج الانطلاق إلى عالم الشهرة، وقامت هايدي بتأسيس شركة هايدي كلوم ومقرها مدينة "بيرغش غلادباخ" الألمانية والتي أصبحت مشهورة وعلامة تجارية مميزة، وأخذت صورها تظهر على غلاف مجلات عالمية، تارة ترتدي أجمل ملابس السهرة والعرس، وتارة أخرى بملابس السباحة والملابس الداخلية.