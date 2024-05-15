الأحمر يسيطر على إطلالات النجمات في مهرجان كان.. صور

تحرص النجمات من مختلف أنحاء العالم على الظهور بإطلالة تسرق الأضواء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، ولعل اللون الأحمر من الألوان المسيطرة لهذا العام في دورته الـ 77، ليعكس حالة من الحب والأنوثة.

الإعلامية ريا أبي راشد

فنانات تألقن بالأحمر في مهرجان كان

وظهرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بفستان من الكريب حمل توقيع المصمم جورج شقرا، وجاء بصيحة الكب المكشوف من الأكتاف، وبقصة عالية عند الصدر، وينسدل باتساع مع شق جانبي عالٍ، ومطرز بحبيبات براقة؛ ليعكس أنوثتها وجمالها الساحر، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية فخمة من توقيع دار المجوهرات الشهير Cartier، وتالقت بتصفيفة شعر جذاب ومتناسبة مع اللوك، فثبتت غرتها خلف أذنيها، وتركت شعرها يتدلى من الخلف بشكل ناعم ومرتب كالحرير.

النجمة هايدي كلوم

ولعل من أبرز النجمات التي لفتت الأنظار وسرقت القلوب على السجادة الحمراء في مهرجان كان هي الألمانية هايدي كلوم، حيث ظهرت بفستان أحمر من الحرير حمل توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي، وجاء مكشوف الكتفين وبصيحة الأوف شولدر، مع قصة صدر ضيقة على شكل قلب، وتميز التصميم بالثنيات المتقنة مع تنورة منفوخة مزودة بشق جانبي عالٍ مع شكل ذيل من الخلف، ولم تتزين بعقد؛ لتسلط الضوء على الفستان، كما إرتدت أقراط طويلة وخاتمين، وتركت خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم.

عارضة الأزياء الاسترالية شانينا شايك

واختارت عارضة الأزياء الاسترالية شانينا شايك فستاناً أنيقاً من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، وجاء من قماش الكريب وباللون الأحمر واتسم بقصة صدر ناعمة على شكل قلب مع تنورة مستقيمة ومتصل به إكستنشن طويل من الخلف، ونسقته بمجوهرات ماسية فخمة، ضمت عقد جذاب ملتف حول العنق وأقراط رقيقة مع إسورة وخاتم.

وفضلت شانينا شايك الظهور بتصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها السوداء شكل الكعكة أسفل الرأس، وثبتت غرتها على الجانبين بشكل مرتب وناعم.

النجمة الفرنسية جولييت بينوش

وفضلت النجمة الفرنسية جولييت بينوش الظهور في مهرجان كان بلوك رقيق خالِ من التطريزات، بتوقيع دار الأزياء العالمية Dior، حيث تألقت بفستان من الكريب باللون الأحمر الكرزي، وجاء بكمين طويلين منسدلين ومكشوف الأكتاف، وبتنورة مستقيمة مع ذيل طويل، وتألقت بصيحة الشعر المبللة، فتبثث خصلاتها من الأمام إلى الخلف، وتركته يتدلى بنعومة على الكتف، ولم تبالغ في إرتداء المجوهرات، حيث إكتفت بأقراط راقية مرصعة بالألماس مع الأحجار الحمراء؛ ليتناغم مع لون الفستان.