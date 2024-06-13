تذبذب أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة

سعر الذهب اليوم الخميس.. حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في اسعار الذهب المصرية، وواصل سعر الذهب عيار 21 الفئة الأكثر انتشارا استقراره ليسجل نحو 3115 جنيهًا للبيع، و3195 جنيه للشراء.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الذهب والمشغولات الذهبية، واسعار العملات العربية والاوروبية والدولار وكل السلع في الأسواق المصرية، وهذا بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة اسعار السلع بمختلف أنواعها، لاسيما اسعار الذهب، والذي جاء سعره على النحو الآتي:

اسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3560 جنيهًا للبيع، 3537.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر حالةً من الثبات عند 3263.25 جنيه للبيع، و 3242.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ثبت سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3115 جنيهًا للبيع، و 3195 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 2670 جنيهًا للبيع، و 2652.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2076.75 جنيه للبيع، و 2063.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ثبت سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 1780 جنيهًا للبيع، و 1768.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1335 جنيهًا للبيع، و 1326.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي حالةً من الاستقرار عند 24920 جنيهًا للبيع، و 24760 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

بينما تراجع سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى 2317 دولارًا للبيع، و 2316 دولارًا للشراء.