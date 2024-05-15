"أنا ظالم".. أحمد حاتم يكشف سر فشل حياته الزوجية

لأول مرة تحدث الفنان أحمد حاتم عن حياته الشخصية وتجربة انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 3 سنوات، أثمر عنه نجله عزيز، ليفتح قلبه لجمهوره ويكشف عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار.

حل الفنان أحمد حاتم ضيفًا ببرنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر قناته الخاصة على المنصة الشهيرة "يوتيوب"، وتحدث عن ردود أفعال جمهوره بعد معرفة خبر الانفصال قائلًا: " أنا مطلق بقالي سنة ونص، والناس بدأت تبعت لـ أم ابني من قريب لما اتكلمت كأن الموضوع جديد، ومكنش حاجة لطيفة لأن الموضوع عدى ومقولتش ومبشوفش أهمية في أني أقول وناس مكنتش تعرف أني متجوز أصلًا".

أحمد حاتم وطليقته جايدا الديب

أحمد حاتم وسر انفصالة بزوجته

وتابع أحمد حاتم: " تزوجت لمدة ثلاث سنوات، واتعلمت بعد طلاقي أن الإنسان ممكن يبقى أحسن وممكن يتغير وممكن يبقى أوحش ".

وتحدث "حاتم" عن سبب انفصاله من زوجته قائلًا: "ساعات بيبقى مش قرار ولكن أنا كنت في نسخة مش حلوة مني وكنت شخص ممكن أكون ظالم حتى لو ده مش باين بس دي حقيقة الأمر، الطرف اللي معايا مكنش مبسوط ودي مش عادتي ".

وأضاف: " لكن تجربة الزواج جعلتني أقف بثبات، وتوصلت إلى أنني أستطيع أن أعمل كل ما أحبه وأقتنع به، لا يمكنني أن أترك نفسي، فأنا تعلمت هذا بصعوبة، ومن خلال شخص ولا أريد تجربته مرة أخرى، لأنني كنت في فترة صراع وأسأل نفسي دائماً: هل أنا أظلم أحداً أم لا؟".

واختتم حديثه بالقول: "بعد هذه التجربة أردت أن أبذل مجهوداً وأهدأ وأنمي مشاعري أكثر وأعبّر عن نفسي وعن مخاوفي بوضوح، لأن هذا هو الصحيح".

وتطرق أحمد حاتم في حديثة عن مدى أهمية المرأة في حياة الرجل، قائلًا: " الحب هو محرك الحياة، ومن دون المرأة لن ينجز الرجل 80 في المئة وربما مئة في المئة مما يفعله، وأنا أرى أن المرأة هي محور حياة الرجل".

أحمد حاتم ونجله عزيز

علاقة أحمد حاتم بنجله عزيز

أما عن علاقته بنجله قال: "الحاجة الوحيدة اللي كانت بالنسبة ليا معنديش القدرة أني أخبي مشاعري فيها هو ابني عزيز، وحسيت أني عايز أطلعه مع أنه لسه صغير، وعزيز هو السبب في كل حاجة وهو اللي خلاني أبقى شخص بضرب مشاوير كل يوم علشان أشوفه وأنا ممنون للإحساس ده وممنون لوجوده، وخلاني شخص مش أناني خالص من غير ما يعمل حاجة، ولو أنا كنت طلقت بس ومفيش عزيز كان ممكن متحركش وأقعد في حتة كده بتفرج من بعيد وأحس أن حظي وحش، لكن أنا مش حاسس أن حظي وحش وحاسس أني بقيت أحسن علشان بعمل حاجة علشان حد مش مستنيه يقولي حاجة ولا ياخد باله، ده غيرني وغير سلوكي بشكل عام، فأنا سعيد بدوري كأب".

أحمد حاتم يتمنى الخروج من الوحدة

وعن خطوة الزواج مرة آخرى قال: "الطلاق بقالي سنة ونص غير فيا أكتر، ومبقتش أكره إحساس الوحدة ولكن محبش أكمل فيه، بس ممكن لما أحس أني جاهز أوي وفي حد أنا متأكد من مشاعري ناحيتها أوي هاخد الخطوة ويارب تبقى صح".

الفنان أحمد حاتم وابنه عزيز