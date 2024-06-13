موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة في طقس عيد الأضحى

طقس العيد.. يبحث المواطنون عن درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد

طقس عيد الأضحى المبارك



وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، سوف تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4-5 درجات مئوية، مقارنة بالسبت لتصل إلى 38-39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وهي درجات مرتفعة.

تابعت: "الطقس أيام العيد تتراوح فيه درجات الحرارة ما بين قيم 37-39 مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى متوسطات 46 درجة مؤذية على محافظات الصعيد ليكون طقس العيد شديد الحرارة لكن أقل من قيم ذروة الموجة يومي السبت والجمعة".

وعن الرطوبة قالت: "درجات الحرارة التي نعلنها تمثل المتوسطات في الظل، لكن درجة الحرارة المحسوسة أعلى بسبب الرطوبة، لكنها ليست بمعدلات فصل الصيف المعتادة الذي يبدأ في 21 يونيو".



موعد انتهاء الموجة الحارة



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ابتداء من الثلاثاء الماضي، كبداية لموجة شديدة الحرارة، وأثرت تلك الموجة على جميع محافظات الجمهورية، حيث تكون ذروتها اليوم الخميس والجمعة والسبت.

أوضحت "غانم" في تصريحات تلفزيونية، "درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 40 درجة مئوية، بينما تصل يومي الجمعة والسبت ما بين 42-43 درجة مئوية".

ذروة الموجة الحارة

وكشفت أن درجات الحرارة في ذروة الموجة ستصل إلى قيم تتراوح ما بين 43-44 درجة مئوية، بينما تصل جنوبا إلى قيم تتراوح ما بين 47-48 مئوية، خلال النهار في الظل.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية مرتفعة في درجات الحرارة، قادمة من شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة بما سيؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة نهارا، ومائلة للحرارة في فترات الليل.