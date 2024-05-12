الأحد 12 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

27 جنيها للكيلو .. طرح سكر إضافي على بطاقات التموين للشهر الخامس

سكر ابيض
سكر ابيض

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرارها في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس على التوالي.

ووفقا للوزارة، فإن عملية الطرح تشمل معدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

وبحسب الوزارة، فإنها تستمر في صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

يذكر أن وزارة التموين تعاقدت من خلال ممارسة دولية على شراء كمية 102 ألف طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر يونيو 2024.يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية كما أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة 6.5 أشهر

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