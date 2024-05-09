موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم بالدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيرة الداخلية، يوم الخميس الموافق 2024-05-9، ذلك ضمن إطار منافسات الجولة الاثنين وعشرين من الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والـ 17:00 بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث المباراة بين الإسماعيلي والداخلية، عبر مجموعة onTime sports 2 الناقل الحصري للبطولة، بتعليق محمد سيد عفيفي، ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الإسماعيلي يدخل اللقاء وهو في المركز ال 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد 21 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

بينما فريق الداخلية يدخل اللقاء وهو في المركز ال 18 برصيد 11 نقطة بعد 20 مباراة خاضها الفريق فى البطولة المحلية.