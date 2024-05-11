محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بغرب الفيوم التعليمية

نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية.تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

قام بتقديم محاضرة فى مادة اللغة الإنجليزية أحمد عز، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين .

حيث يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين وتم تقديم المحاضرات بقاعة مسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

محاضرات بادارة شرق الفيوم

وفى وقت سابق نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية،تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

كانت أولي المحاضرات المجانية فى اللغة العربية والتى اداها أسامة حسن كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهى الثانوية , و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين . ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين فى القاعة الفرعونية بنقابة المعلمين.

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