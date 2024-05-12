بعد تطوير مسجدها.. مسيرة السيدة زينب عقيلة بني هاشم من المدينة لمصر

في مشهد مهيب يؤكد على حب الشعب المصري لـ"آل البيت" شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير شاملا ودقيقًا غير مسبوق ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر شاهدا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

وفي هذا التقرير ترصد "بوابة الوفد" مسيرة السيدة زينب عقيلة بني هاشم من المدينة المنورة إلى مصر .

نشأتها

ونشأت السيدة زينب في رعاية جدها (صلى الله عليه وسلم) حتى انتقل إلى جوار ربه تعالى، ثم انتقلت أمها السيدة فاطمة الزهراء أيضًا بعد ستة أشهر، فأصيبت الفتاة الصغيرة مأساة الموت مرتين في أعز الناس لديها وأحبهم إليها ، وأوصتها أمها وهي على فراش الموت بأخويها (الحسن والحسين) بأن تكون لهما أمًّا بعدها فكانت تلقب بعقيلة بني هاشم .

نصرتمونا نصركم الله

وعندما نتحدث عن مصر فنحن نتحدث عن الامن لذلك كانت مصر اختيار عقيلة بني هاشم وقد أستقبل الشعب المصري السيدة زينب وال البيت بكل حب واحترام وتقدير، حيث كان استقبال عظيم لم يسبق له مثيل، حيث فرحوا كثيرا بقدومها، وذلك حبا في جدها المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وتبركا بنسبها الشريف، فهي حفيدة محمد- عليه الصلاة والسلام-، وابنة سيدنا علي- رضي الله عنه- وسيدتنا فاطمة- رضي الله عنها- وأخت الحسن والحسين محبوبي نبي الله- عليه أزكى الصلاة والتسليم-.

ودخول السيدة زينب عقيلة بني هاشم إلى مصر كان أمر محمودا، فدخلتها في أوائل شعبان سنة 61 من الهجرة، ومعها فاطمة وسكينة وعلي أبناء الحسين، واستقبلها أهل مصر في "بُلْبَيْس" بُكَاةً معزِّين، واحتملها والي مصرمسلمة بن مخلد الأنصاري إلى داره بالحمراء القُصوى عند بساتين الزهري حي السيدة الآن، ودعت عقيلة بني هاشم دعوتها الشهيرة لأهل مصر فقالت: "نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.. كان هذا نص دعاء السيدة زينب رضي الله عنها لأهل مصر، بعد استقبالها وفرحهم بقدومها لمصر".

تحويل القصر إلى مسجد السيدة زينب

وحين استقرت سيدتنا زينب في أرض مصر وهبها والي مصر آنذاك قصره كله للإقامة فيه، لكنها اكتفت بغرفة واحدة فقط في القصر، أقامت هذه السيدة الشريفة في هذه الغرفة وجعلتها مكانا لتعبدها وزهدها، وتحولت هذه الغرفة بعد وفاتها إلى مقامها الآن، فتسمى هذه الغرفة مقام السيدة زينب وأوصت السيدة زينب قبل وفاتها بأن يتحول باقي القصر إلى مسجد، فكان لها ذلك، وتحول قصر الوالي إلى مسجد السيدة زينب- رضي الله عنها.

و توفيت زينب -رضي الله عنها- في عام 62 هـ، وقد كان عمرها 56 عاماً، وزينب هي واحدة من أهل البيت، الذين كان لوفاتهم الأثر الكبير في حياة المسلمين، وكان المسجد الزينبي الذي هو بيت أمير مصر مَسْلَمَةَ بن مخلد قائمًا على الخليج المصري، عند قنطرة على الخليج كانت تسمى (قنطرة السباع)؛ لأنها كانت مُزَيَّنَةً من جوانبها بسباع منحوتة من الحجر، ولما رُدِمَ الجزء الذي عليه القنطرة من الخليج زالت القنطرة فاتَّسَعَ الشارع، وظهر مسجد السيدة بجلالِه وتوالت التجديدات عليه، وقد أنشئ هذا المسجد في العهد الأموي، وزاره كبار المؤرِّخِين وأصحاب الرحلات.

سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة

ويتكون مسجد السيدة زينب من سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة ، ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب، وفي الواجهة الشمالية مدخلان رئيسان ، وتم إضافة مساحة 17 × 32م إلى المسجد الأصلي ، وفي سنة (1969م) أضيفت مساحة مماثلة تمامًا للمسجد الأصلي ، وفي الواجهة الغربية يوجد مدخلان أحدهما يتوسط التجديد الأول ، والآخر في التجديد الثاني.