تعليم الشرقية: لم ترد شكاوي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل

أكد المهندس على عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه لم يتلقى أي شكاوي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل دور مايو 2024 لصفوف النقل بمدارس المحافظة المنتشرة على مستوي الإدارات التعليمية.

وكان وكيل الوزارة، قد تفقد اليوم الأحد، سير امتحانات للفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل دور مايو 2024، بمدرسة السادات الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الإنضباط والنظام داخل اللجان.

وتابع وكيل أول الوزارة سير امتحان مادة الهندسة للصف الثاني الإعدادي، واطمئن على سير وانتظام العمل داخل اللجان، وكذلك جودة طباعة الورقة الإمتحانية، وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، مشددًا بضرورة مراجعة بيانات الطلاب وتأمين كنترول المدرسة، ووتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض، مع توفير الراحة بشكل دائم للطلاب، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، والمناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات، مؤكدًا انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو على مستوي الإدارات التعليمية لليوم الرابع على التوالي، وأن الامتحانات سارت في أجواء هادئة وآمنة، وجاءت مطابقة لمواصفات الورقة الإمتحانية، ولم تتلقي غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوي من أعمال الامتحانات على مدار الأيام الماضية.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن إدارات المتابعة مستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية الى غرفة العمليات بالمديرية.

وشدد على عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.