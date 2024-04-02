احذر.. أطعمة وتركيبات غذائية جمعها بوجبة واحدة يسبب كارثة صحية

تناول مجموعات مختلفة من الأطعمة معًا قد يؤدي إلى مشكلات صحية وسوء هضم، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة، الأمر الذي أكدته خبيرة التغذية الروسية ناتاليا لازورينكو، مشيرة إلى الآثار السلبية لتناول مجموعة مختلفة من البروتينات والنشويات والكحول واللحوم والحليب والحمضيات والزبادي.

مضاعفات صحية للجمع بين تركيبات غذائية مختلفة

ووفقًا لحديثها مع NEWS.ru، تشير الخبيرة إلى أن تناول اللحم مع البطاطس، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب سوء هضمًا وشعورًا بالثقل في المعدة، كما أن تناول الفواكه مباشرة بعد الوجبات يمكن أن يؤدي إلى تخمر وتكوين الغازات في المعدة، نتيجة لاختلاف سرعة هضم هذه المواد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الحمض الموجود في الحمضيات إلى تخثر بروتين الحليب، مما يسبب اضطرابات صحية في عملية الهضم، كما تؤكد أيضًا أن حموضة الفاكهة قد تؤثر على البروبيوتيك الموجود في الزبادي، مما يقلل من فوائده. وتحذر من تناول اللحوم مع الكحول، حيث يمكن أن يزيد ذلك الضغط على الكبد ويؤثر على عملية الهضم.

وقد أشارت لازورينكو في وقت سابق إلى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يُعتبر واحدًا من أكثر أنواع الأنظمة الغذائية صحية وفعالية، حيث يحتوي على أطعمة نباتية صحية وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك والفواكه.

وتشير إلى أن هذا النظام الغذائي يُسهم في صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحمي من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.

على صعيد آخر، يحذر أطباء التغذية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات في رمضان نظرًا لأنها قد تسبب الشعور بالتعب والإرهاق وتقلل مستويات الطاقة في الجسم.

وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، إليك فيما يلي قائمة بالأطعمة والمشروبات الممنوع تناولها في رمضان تجنبًا للشعور بالتعب والإرهاق..

1- القهوة

الإفراط في شرب القهوة قد يؤدي إلى انهيار الكافيين ويسبب الشعور بالتعب ما يستدعي تناولنا لمزيد من القهوة لإستعادة نشاطنا، كما يجب التخفيف من تناول السكر ولالتزام بالكمية اليومية الموصى بها من الكافيين، والتي تبلغ 400 ملجم، ما يعادل حوالي 40 فنجان من الشاي أو القهوة.

2- المكسرات

الإفراط في تناول المكسرات يضر الجسم، فالمستويات العالية من الدهون الصحية التي تحتوي عليها المكسرات قد تعزز الشعور بالتعب، لذا يجب الالتزام بالكمية الموصى بها وهي 30 جم يوميًا.

3- عصائر الفاكهة

غالبًا ما تكون العصائر التي يتم شراؤها من المتجر محملة بالسكريات، بينما تفتقر إلى الألياف والبروتين اللازمين للحفاظ على مستويات الطاقة لديك، لذا حاول الحصول على بدائل أفضل، من خلال تحضير العصير الخاص بك في المنزل.