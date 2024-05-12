العلاج الحر بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 136 منشأة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن جهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح وكيل الوزارة ،أن فريق العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 136 منشأة طبية، تشمل 48 عيادة خاصة، فضلاً عن 31 مركزا طبيا و معملاً.

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 20، فيما تم رصد 5 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، إضافة إلى توجيه 19 إنذاراً وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 5 منشآت مخالفة وإعادة فتح منشأتين .

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.