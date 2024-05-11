فاكسيرا وMSD تضيئان برج القاهرة احتفالا بأسبوع التحصين العالمي

احتفالًا بأسبوع التحصين العالمي، قامت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) وشركة MSD، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، بإضاءة برج القاهرة، لنشر الوعي بأهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض التي يمكن تجنب الإصابة بها من خلال التطعيم. شارك في مراسم إضاءة برج القاهرة كل من الدكتورة إيرين فؤاد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لإنتاج اللقاحات والأمصال، احدى شركات فاكسيرا، والدكتور مصطفى المحمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، والدكتور حازم عبد السميع، المدير التنفيذي لشركة MSD فى مصر ودول الجوار، ولفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركات الثلاث.







وقد أعربت الدكتورة إيرين فؤاد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لإنتاج اللقاحات والأمصال عن سعادتها بالتعاون المستمر بين فاكسيرا وMSD، وأضافت أن الاحتفال بإضاءة برج القاهرة تزامناً مع الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي يأتي لنشر الوعي المجتمعي بأهمية اللقاحات والأمصال فى الوقاية من الأمراض.



ويمثل هذا الحدث امتدادًا للشراكة طويلة الأجل بين فاكسيرا وMSD، كما يمثل تعاونًا مشتركًا بينهما لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل في خلق مستقبل أكثر صحة لمصر من خلال التحصين والوقاية.

أسبوع التحصين العالمي هذا العام يحتفل بمرور 50 عامًا على انطلاق برنامج التحصين الموسع لإنقاذ حياة عدد لا حصر له من البشر من أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتحسين ظروف حياتهم، ودعوة البلدان إلى زيادة الاستثمارات في برامج التمنيع لحماية الأجيال القادمة.

يضيف الدكتور/ حازم عبد السميع، مدير عام شركة MSD فى مصر ودول الجوار أن احتفال اليوم يأتي متوافقًا مع احتفال منظمة الصحة العالمية بأسبوع التحصين العالمي فى نفس الوقت من كل سنة، حيث يهدف هذا الأسبوع لرفع الوعي بأهمية التطعيم في حماية المجتمع من الأمراض المُعدية الخطيرة. ويؤكد عبد السميع أن حملات التطعيم التي تم تنفيذها على مدار العقود والسنوات الماضية تمكنت من القضاء على عدة أمراض وأوبئة.

وخلال كلمته في الاحتفالية، قال د. حازم: "إنّ شعار احتفالية أسبوع التحصين العالمي هذا العام هو "إنقاذ الأرواح عن طريق التطعيم"، وهو ما يتوافق تمامًا مع رؤية MSD المتمثلة في إنقاذ حياة البشر وتحسينها. إننا نفخر اليوم بوقوفنا جنبًا الى جنب مع فاكسيرا، أهم مؤسسة تطعيم فى مصر، لإضاءة برج القاهرة الذي نرسل من خلاله رسالة أمل وتوعية لجميع أنحاء مصر والعالم بأهمية التطعيمات لحماية المجتمع، كما يؤكد احتفالنا اليوم التزام MSD بدعم جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة في توعية الشعب المصري صحيًا وحمايته من خلال حملات التطعيم"