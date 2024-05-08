طرح رؤية استراتيجية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمؤتمر "إعلام القاهرة"

كشفت الدكتورة وسام نصر، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا، عن طرح رؤية استراتيجية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال الجهود الإعلامية في ختام المؤتمر الدولي للكلية.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الـتاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

ولفتت وكيل إعلام القاهرة إلى أن المؤتمر العلمي يأتي في ظل توجه القيادة السياسية لضرورة مشاركة مؤسسات الدولة في جهود البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وقالت الأمين العام للمؤتمر العلمي لكلية الإعلام إن المؤتمر يطرح إشكالية العلاقة بين الإعلام والاقتصاد الأخضر، عبر بما يتضمنه من الحلقات النقاشية والحلقات البحثية، مشيرة إلى أن المؤتمر العلمي لكلية الإعلام في نسخة هذا العام، يأتي برعاية "بنك ناصر الاجتماعي"، وتتميز النسخة الحالية برعاية أكاديمية من أكبر مؤسسة بحثية دولية وهي الـ IAMCR، وكذلك توزيع الجوائز على الباحثين الفائزين في المسابقة المنعقدة على هامشه، مشيرة إلى أن اليوم السابق للمؤتمر شهد عدة ورش تدريبية حول موضوعات "الإعلام وقضايا البيئة والمناخ".

ووجهت وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة الشكر لممثلي بنك ناصر الاجتماعي الراعي لفعاليات المؤتمر العلمي التاسع والعشرين، وللجهاز الإداري للكلية والهيئة المعاونة واعضاء هيئة التدريس، من رؤساء ومعقبي الحلقات النقاشية.

وأعربت وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تمنيها بأن ترقى توصيات المؤتمر لرؤى القائمين على المؤسسات الإعلامية، والرؤى الأكاديمية للباحثين، وأساتذة الإعلام في مصر والوطن العربي.

انطلاق مؤتمر كلية إعلام القاهرة

أطلقت كلية الإعلام جامعة القاهرة مؤتمرها الدولي الـتاسع والعشرين صباح اليوم الأربعاء، بمقر الكلية، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

ويستمر مؤتمر إعلام القاهرة يومي ٨ و٩ مايو المقبل، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

وشهد انطلاق المؤتمر الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والرد الأسبق، وعدد من ممثلي الدولة أجهزة الدولة في مجال التنمية البيئية والمناخية والتكنولوجيا الخضراء. وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، و"الرابطة الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال" International Association for Media and Communication Research (IAMCR).