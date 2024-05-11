مجلس الشيوخ يناقش خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة غداً الأحد، حيث يناقش طلب مناقشة عامة مقدما من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

كما يشهد مجلس الشيوخ عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر محمد زكي وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة ذاتها عرض تقارير اللجان المختصة عن طلبي المناقشة العامة عن "المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات"، و"الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر".

وينظر المجلس خلال جلسة الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأجير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .