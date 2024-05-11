جامعة القاهرة تستضيف وزير الأوقاف لمناقشة رسالة ماجستير عن التطور العمراني في القدس

تستضيف جامعة القاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويناقش وزير الأوقاف رسالة الماجستير المقدمة من أحد أئمة الأوقاف والباحث بكلية الآثار جامعة القاهرة حول موضوع: "دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي (648 - 922 هـ / 1250 - 1516م) دراسة آثارية حضارية".

وتأتي مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من أحد أئمة وزارة الأوقاف، في إطار التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه والدورات التدريبية والندوات وورش العمل في تجديد الخطاب الديني والعلوم الاجتماعية والانسانية وسبل التواصل مع الجمهور من البسطاء في سياق خطاب دينى عصرى متجدد، وذلك لاستعادة عطاء عصور الإبداع الفكرى في الحضارة العربية الإسلامية التي أخذت بكل القيم الدافعة للتقدم، وأهمها توسيع دوائر الإدراك الدعوى وإبراز صورة الإسلام الوسطى من خلال الفكر المستنير.

حرص جامعة القاهرة على تجارب التجديد

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حرصت في السنوات الأخيرة، على تجارب التجديد بصور عملية من خلال شراكات واتفاقيات مع مؤسسات مرموقة وتبادل الخبرات والتجارب، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك الدرجات العلمية الهادفة إلى تلاقح الأفكار، ونقل التجارب بما يثرى التجارب العريقة للجامعة الرائدة.

كما حرصت جامعة القاهرة على ربط الإصلاح في كل صور الخطاب الدينى والشبابى والتربوى والإعلامى والتثقيفى بخطط التنمية ومشروعات التقدم الاقتصادى، تنعكس آثارها إيجابًا على المواطن في تفعيل قيم التقدم من العلم والعمل وتحمل المسؤولية، والاعتماد على الذات ودعم المبادرات الوطنية.