تشكيل بيراميدز أمام المصري.. فتحي وصبحي يقودان الهجوم

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر دوري نايل لهذا الموسم 2023/2024، والتي يشهدها ملعب "برج العرب".

ومن المقرر انطلاق مواجهة بيراميدز أمام المصري البورسعيدي في تمام السابعة من مساء اليوم.

تشكيل بيراميدز أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - فخري لاكاي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

مقاعد بدلاء بيراميدز

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - محمود صابر - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - فيستون ماييلي