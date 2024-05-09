طقس حار ورياح متوسطة في البحيرة اليوم الخميس

تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بقرى ومدن محافظة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 9 من شهر مايو 2024، مع طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، خصوصًا في ساعات الفجر على الأنحاء كافة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 19%، مع وجود رياح خفيفة إلى متوسطة بقرى ومدن المحافظة، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 16كم/ساعة، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة، مثل الطريقين الزراعي والصحراوي، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقرى المحافظة.

من جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات مكثفة على المعديات والمراكب النيلية بأنحاء المحافظة كافة، لمتابعة مدى إلتزام أصحاب تلك المعديات والمراكب بالأعداد القانونية من الركاب، وكذلك حصولهم على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونظرًا لحالة الاستقرار في الأحوال الجوية، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين داخل ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، عقب الانتهاء من صلاة الفجر، داخل الميناء تمهيدًا لممارسة أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط، سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك، بالإضافة إلى مستلزمات واحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات.

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعدادًا كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقرى التابعة لها، خصوصًا بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط.

وفي قرى المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوى الخضراوات مثل البطاطس والبسلة، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة، تمهيدًا لنقلها إلى أسواق الجملة للخضر والفاكهة، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى استمرار حصاد محصول القمح وتوريده إلى شون وصوامع المحافظة.