"القبائل العربية" تختار السيسي رئيسا شرفيا وإبراهيم العرجاني رئيسا للاتحاد.. فيديو

افتتح النائب البرلماني والمتحدث باسم اتحاد القبائل العربية مصطفى بكري، جلسة تدشين وفد سياسي ورياضي وإعلامي ورموز مجتمعية وعدد من شيوخ القبائل مدينة السيسي في سيناء.

وقال مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إننا اليوم في أرض طاهرة ومقدسة، أمام تاريخ طويل من النضال والصراع لعب فيه أبناء سيناء دورًا سيكتب بحروف مضيئة في التاريخ.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية وافتتاح مدينة السيسي بشمال سيناء، ونقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء اليوم في مواجهة تاريخ طويل من النضال والصراع، كان لأبناء سيناء دورًا سيكتب بحروف من نور: "ستظل بطولات هذا الشعب سواء كانوا شهداء أو ناجين قدوة لكل من يسعى للتحرر والاستقلال".

وتابع: "الخطوة الأولى هنا كانت عندما هبطت الطائرة في مطار الجورة، وبعد 40 عامًا نحن هنا في سيناء في أرضنا ووطننا متحررين من المستعمرين".

السيسي رئيسا شرفيا

فيما قال النائب مصطفى بكري، ممثل اتحاد القبائل العربية، إن قبائل سيناء وشيوخها والقبائل العربية وشيوخها متفقون على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الشرفي لاتحاد القبائل العربية.

وأعلن الرئيس، خلال الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد القبائل العربية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن تنظيم المجلس الرئاسي للاتحاد وانتخاب لجنة نوعية، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماعات وأنشطة في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن ننسى الدور التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي في محاربة الإرهاب وتحرير سيناء ووضع سيناء على خريطة التنمية لأول مرة في التاريخ، موضحًا أن سيناء أغلى جزء من وطننا.

وتابع "نجتمع اليوم هنا لنعلن ميلاد اتحاد القبائل العربية ونعقد مؤتمره التأسيسي على أرض سيناء. ومن هنا نوجه رسالة إلى الرئيس السيسي بأن سيناء والقبائل العربية واحدة، ونؤكد ولاءنا وانتماءنا وتضحيتنا اللامحدودة في مواجهة المتربصين بأرضنا ووطننا".

العرجاني رئيسا للاتحاد

وأوضح أن الاتحاد قد اتفق على أهداف العمل الوطني والتنظيمي في المرحلة المقبلة والتخطيط لإطلاق حراك جماهيري فاعل في المستقبل للتواصل مع أبناء القبائل لتحقيق كافة حقوقهم كما حددتها القيادة السياسية.

وقال إنه انطلاقًا من تطلعات أبناء سيناء فإن هذه المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها في منطقة الجورة بشمال سيناء والتي تطمح أن تكون مدينة الجيل الرابع من حيث الخدمات والرقمنة والتنشيط، هي مدينة الطاقات السيناوية والقيادات التي وضعت سيناء على خريطة التنمية لأول مرة في التاريخ بعد تطهيرها من الإرهاب والتآمر. وأكد أنه تم إطلاق اسم الرئيس السيسي على المدينة كدليل على ولاء الاتحادات القبلية للرئيس السيسي.

وأشار إلى أن المشاورات أسفرت عن قرار انتخاب الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا لاتحاد القبائل العربية تقديرًا لدوره الوطني والعام.

كما تقرر أيضًا انتخاب أحمد رسلان من مطروح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب السابق نائبًا للرئيس، واللواء أحمد ضيف صقر من جهينة بسوهاج نائبًا للرئيس، مشيرًا إلى أنه سيتم انتخاب النائب الثالث للرئيس في مرحلة قادمة، وأنه تم انتخابه كممثل رسمي للائتلاف

وأكد أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تشكيل مجلس رئاسي مكون من 20 عضوًا من أعضاء الاتحاد، والذي ستشمل مهامه إقرار تشكيل القيادة الرئيسية، وانتخاب الأمين العام للاتحاد، وإجراء انتخابات اللجان النوعية المختلفة.

