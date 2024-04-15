عرس حصاد وتوريد القمح بسوهاج

اعلن الدكتور عبد اللطيف دياب و كيل وزارة الزراعة بسوهاج بدء توريد محصول القمح، اليوم الاثنين الموافق 15ابريل لعام ٢٠٢٤ ،وقد أنهت المديرية كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد من خلال تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح ، كما أكد التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح .

و اوضح " عبد اللطيف " اننا نتبع السياسية الزراعية من خلال الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة حيث أن القمح مسئولية القطاع الزراعى بالكامل

ومن خلال التواجد المستمر لوكيل وزارة الزراعة بسوهاج بالحقول ومراكز استلام وتوريد محصول القمح فقد أكد سيادته خلال لقائه مع المزارعين بالحقول ومراكز تجميع محصول القمح علي ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات، وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.

مضيفًا أن وزارة الزراعة تتيح للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية بأسعار مخفضةاللازمة لعمليات الحصاد والدراس ، وقد بلغت المساحة المنزرعة 183518فدان وتنتشر زراعة القمح بجميع مراكز المحافظة

صرح بذلك الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج ، مضيفا بأن زراعة سوهاج قد استعدت مبكرا لموسم حصاد وتوريد محصول القمح ، و قد تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالتنسيق بين إدارات الزراعة والتموين والشركة القابضة للصوامع والتخزين، لضمان سلاسة عملية تسليم المحصول وتخزينه والتي تضمنت تجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال التوريدات بشكل منظم بهدف التيسير علي الموردين ، بهدف تسهيل عملية تسلم المحصول من المزارعين، وتجنب التزاحم والتكدس أمام جهات التوريد وأوضح أن الاستعدادات شملت جميع قرى ومراكز المحافظة، لاستقبال التوريدات من المزارعين،.

وتم تنظيم العديد من حملات التوعوية للمزارعين، لتعريفهم بإجراءات وجداول التوريد، بما يساعد على تفادى أى ازدحام أو تكدس، مع تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة سير عملية التوريد يوميًا، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تظهر اثناء عملية

وأضاف: «متوسط الإنتاجية لمحصول القمح ١٨ إردبًا فى الفدان، وتم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، وهى: ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة٢٢.٥.

وأشار وكيل زراعة سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 17 مركز تجميع، تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة، لتسلم محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطلاق الذي انطلق اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي ، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بإجمالى سعة تخزينية تبلغ 169748 طنًا. وأضاف: «يتم حاليًا العمل على تذليل أى صعوبات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، مع زيادة الندوات التوعوية للمزارعين حول أهمية التوريد وكيفيته، بهدف حث المزارعين وتوضيح أهمية التوريد للمحصول و ضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح الذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين فى ظل دعم الدولة الحالي للموردين وتحديد سعر عادل للتوريد