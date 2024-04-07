يوم الصحة العالمي.. تعرف على الأمراض التي تهدد البشرية

يحتفي العالم في السابع من إبريل كل عام بيوم الصحة العالمي، حيث يتعرض حق ملايين الأشخاص في الصحة للتهديد بشكل متزايد بسبب الصراعات والأزمات المناخية وانتشار الأمراض.



وتحتل الأمراض والصراعات والكوارث أسبابا كبيرة للوفاة والعجز، إذ تعترف 140 دولة على الأقل بالصحة كحق من حقوق الإنسان في دساتيرها.

شعار عام 2024

وقد اختير شعار يوم الصحة العالمي بعنوان"صحتي، حقي"، للدفاع عن حق كل شخص في أي مكان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة والهواء النقي والتغذية الجيدة والسكن الجيد والعمل اللائق والظروف البيئية الملائمة، والتحرر من التمييز.

وفي عام 1948م، دعت جمعية الصحة العالمية لأولى إلى تكريس يوم عالمي للصحة لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.

ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، ويتم اختيار موضوع لكل عام للتركيز على المجالات التي تثير القلق.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الامراض التي تهدد البشرية:

حمى القرم والكونغو النزفية

تنتشر حمى القرم والكونغو النزفية بشكل متكرر في إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا، عندما يتعرض الناس للدغ من قبل القراد المصاب أو يصادفون الماشية المريضة.

حمى الضنك

يُشكل مرض حمى الضنك تهديدًا عالميًا مع تسجيل أعداد قياسية من الاصابات ، فقد ينتشر المرض في أجزاء غير استوائية من العالم بما فيها أوروبا وأمريكا الشمالية، نتيجة التأثير المتصاعد للاحتباس الحراري الناجم عن تغير المناخ

مرض x

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم حجز مساحة في القائمة لفيروس غير معروف حتى الآن يمكن أن ينشأ في المستقبل ويسبب لنا مشاكل، كما فعل "كوفيد-19"

التنفسية متلازمة الشرق الاوسط

من الامراض التي تهدد البشرية أيضا مرض انفلونزا الإبل، وهو عدوى فيروسية عميقة في الجهاز التنفسي، وبمجرد أن يصاب به إنسان، يمكن أن ينتقل للآخرين عن طريق الاتصال الوثيق

إيبولا وماربورج

تحمل الخفافيش والقرود مرض ايبولا وماربروج وهما جزء من عائلة الفيروسات الخيطية، والتي تسبب أيضًا الحمى النزفية، وبمجرد إصابة الإنسان بالعدوى، فإنه عادة ما ينشر الفيروسات للآخرين من خلال سوائل الجسم أو الاتصال المباشر أو من خلال الاتصال مع الأسطح الملوثة في أماكن غير معقمة.

حمى الوادي المتصدع

يعد مرض الدم هذا يحمله البعوض الذي ينقله عن طريق لدغ البشر أو الماشية مثل الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والإبل، إذ تتمثل أعراضها الحادة في والتهاب الدماغ والحمى النزفي.

حمى لاسا

ينتشر هذا المرض في غرب إفريقيا عن طريق بول وبراز الجرذان والقوارض، ويمكن للبشر الذين يصابون به أن ينقلوه من خلال إفرازاتهم أو الدم أو من خلال الاتصال الجنسي.

كما يشكل حمى لاسا خطرًا خاصًا على النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ويمكن أن تسبب أيضا الصمم لدى المرضى.