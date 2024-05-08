"المركزي لمتبقيات المبيدات" يشارك في تدريب أخصائيين عرب ومصريين على المكافحة المتكاملة لنخيل التمر

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متخصصين من عدة دول عربية ومصريين ضمن فعاليات دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لنخيل البلح، وقد شارك في حضور الدورة 33 متخصص من " ليبيا ، السعودية والأردن ومصر " للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء، وذلك ضمن فعاليات "الدورة التدريبيبة الثالثة لنخيل التمر" والتي نظمها الشركة المصرية السعودية للزراعة العضوية والتقليدية (اسكو) وتهدف هذه الدورة إلى التوسع في مجال زراعة النخيل وتطوير ألياته وبالتعاون مع المعمل لما له من دور كبير في سلامة المنتجات الزراعية المختلفة من خلال التحاليل الدقيقة والمعتمدة من عدة جهات دولية.

واشتمل البرنامج التدريبي داخل المعمل على التعريف بمتبقيات المبيدات وأسباب تواجدها بالمنتجات، كيفية التقليل من وجودها، التشريعات الدولية والمحلية الخاصة بمتبقيات المبيدات وحدودها، كيفية تفسير النتيجة عند ظهور شهادة التحليل.

ثم قام المتدربين بالجزء العملي من التدريب داخل قسم متبقيات المبيدات حيث تم شرح كافة النقاط الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في العينات الواردة للمعمل من استقبال العينة وطحنها وتجهيزها وتحليلها حتى الوصول لاصدار شهادة بنتائج التحليل ثم تم تنظيم جولة تفقدية داخل اقسام المعمل المختلفة.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول العربية الشقيقة.

وأشارت عبداللاه، الى الدور الرائد للمعمل في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها من أجل الحفاظ علي صور الحياة المختلفة و دور المعمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة وما يقدمه من دور هام في مجال سلامة الغذاء والصادرات المصرية وما يقدمه أيضاً من الناحية البحثية والإرشادية لدعم المنتجين والمصدرين، كما استعرض باحثو المعمل الدور الذي يقوم به كل قسم في هذا المجال.

قام الاخصائيين الفنين من جهات حكومية لهذه الدول بتقديم درع تكريم للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات "كيوكاب " متمثل في أ.د.هند عبد اللاه مدير المعمل بالشكر وتقدير لدور المعمل ورعايته واستقباله للاشقاء العرب ضمن فعاليات " الدورة التدريبية الثالثة لنخيل التمر "