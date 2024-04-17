حى الريسة بالعريش يشهد ندوة عن "مفهوم تنظيم الأسرة ومفهومه فى الإسلام"

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش ندوة تحت عنوان "مفهوم تنظيم الأسرة ومفهومه فى الاسلام" بمنطقة خدمات حى الريسة بالتعاون مع الجهات الشريكة



وقال سامى محمد كامل رئيس حى الريسة ان الندوة عقدت لتوضيح مفهوم تنظيم الأسرة بمعناه الشامل ، اهميته للفرد والمجتمع كما ناقشت الندوة نظرة الإسلام لتنظيم الأسرة كما تناولت الندوة ، فوائد المباعدة بين مرات الحمل لصحة الام ، المخاطر المترتبة على مرات الحمل المتقاربة ، افضل فاصل زمنى بين فترات الحمل ، الرضاعة الطبيعية واهميتها لصحة الطفل ، التثقيف الصحى للمتزوجين حديثا وللمقبلين على الزواج

وبدورها اشارت امانى احمد حسن مدير وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء ان الندوة ناقشت عدد من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالصحة الانجابية للمرأة ، ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثا، اختيار شريك الحياة ، التفاهم الأسرى بين الزوجين مضيفة ان الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية بتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتوجيهات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

ومن جانبها لفتت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير الادارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية ان الدولة تولى اهتمام كبير بتسريع الاستجابة المحلية لحل القضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة تحسين جودة الحياة للمواطنيين فى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بايجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية وذلك ضمن جهود الدولة للوصول الى 100 مليون صحة ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من آثارها المباشرة على الخطط التنموية التى تضعها الدولة.

واوضح خالد عبدالحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان بديوان عام محافظة شمال سيناء ان الولة تكرس جهودها للارتقاء بصحة المواطنين ، جودة حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع



وأضاف عبد الحليم ان الندوة عقدت بمنطقة خدمات حى ضاحية السلام التابع لمدينة العريش بتنظيم ، اعداد منسقى وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش عبير محمد ، نيفين فرج ، دعاء حمدان ، ايمان عبد الكريم ، دعاء القلعجى مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، تحت اشراف اللواء اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، حاضر فيها جيهان محمد محاضر ومسؤل التثقيف الصحى بالإدارة الصحية بمدينة العريش بحضور جمهور كبير من السيدات المتزوجات حديثا والمقبلين على الزواج