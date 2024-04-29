عاجل.. حدث أمني داخل قطاع غزة وطيران الاحتلال ينتشل جنوده

تحدثت مصادر عبرية، حول وقوع حدث أمني خطير داخل قطاع غزة نفذته المقاومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل فلسطينية، أن طيران مروحي "669" هبط شمال المغازي وسط قطاع غزة لنقل جنود قتلى وجرحى.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

هجوم حوثي بعدد من الصواريخ على سفينة في البحر الأحمر

في وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، عن تلقيها استغاثة من سفينة على بُعد 54 ميلا شمال غرب المخا باليمن في البحر الأحمر، وطاقم السفينة أبلغ عن تعرض السفينة لأضرار.

واعلنت مواقع تابعة للحوثيين، عن استهداف سفينة بعدد من الصواريخ على بُعد 54 ميلا شمال غرب المخا باليمن .