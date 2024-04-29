عاجل
وزير الخارجية يدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية عاجل.. حدث أمني داخل قطاع غزة وطيران الاحتلال ينتشل جنوده
الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حدث أمني داخل قطاع غزة وطيران الاحتلال ينتشل جنوده

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

تحدثت مصادر عبرية، حول وقوع حدث أمني خطير داخل قطاع غزة نفذته المقاومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل فلسطينية، أن طيران مروحي "669" هبط شمال المغازي وسط قطاع غزة لنقل جنود قتلى وجرحى.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

هجوم حوثي بعدد من الصواريخ على سفينة في البحر الأحمر

في وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، عن تلقيها استغاثة من سفينة على بُعد 54 ميلا شمال غرب المخا باليمن في البحر الأحمر، وطاقم السفينة أبلغ عن تعرض السفينة لأضرار.

واعلنت مواقع تابعة للحوثيين، عن استهداف سفينة بعدد من الصواريخ على بُعد 54 ميلا شمال غرب المخا باليمن .

 

 

مواد متعلقة

غانتس يجري عملية جراحية في كاحله المكسور بعد سقوطه بغلاف غزة

عاجل.. هجوم حوثي بعدد من الصواريخ على سفينة في البحر الأحمر

سرايا القدس تُسقط طائرة استخباراتية وتدك قوة إسرائيلية في محور نتساريم

حزب الله يستهدف مباني تمركز جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة

تفاصيل لقاء هنية بوفد جزائري يضم رؤساء مجموعات برلمانية في إسطنبول

حزب الله يشن هجوما ناريا على قاعدة خربة ماعر بالصواريخ

كمين المغراقة.. فخ قسامي بأسلحة إسرائيلية يقتل ويصيب 14 من جنود الاحتلال

بعد حوادث بن غفير وحاييم.. قدم وزير حرب إسرائيلي تتعرض للكسر

الجريدة الورقية