محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين قطور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، تمهيدا لأعمال الرصف حيث تم تكسير الأسفلت المتهالك بطول 205 كم بكامل عرض الطريق وجارى فتح فرمه مسافة متر لمسار خطوط الغاز وتوريد رمال نظيفه بها تمهيدا لتوريد وتشغيل طبقه الاساس.

وأكد المحافظ، أن تأهيل ورصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.

وأشار المحافظ، إلى أن رصف طريق الشين قطور اتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وحرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وأعاده رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان )

حيث تم الانتهاء من قطع فرمة التوسعة بطول ٦٥٠ متر، وجارى توريد وتشغيل طبقه الأساس المساعد لكامل القطاع.