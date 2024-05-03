موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يواجه الهلال نظيره التعاون، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة 31 من عمر الدوري السعودي.

ويدخل الهلال المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 80 نقطة حصدها من 26 انتصارا وتعادلين فيما لم ينل أي خسارة، ويتبقى له مباراة مؤجلة، في حين يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 51 نقطة حصدها من 14 مباراة وتسع تعادلات فيما نال 6 خسائر.

موعد مباراة الهلال والتعاون

تنطلق مباراة الهلال والتعاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي عبر فضائية SSC1 HD وSSC1 SD، وأسندت شبكة قنوات ssc مهمة نقل فعاليات وأحداث مباراة الهلال والتعاون للمعلقين فهد العنزي ومشاري القرني ومحمد حسين اضرضور.