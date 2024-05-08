توريد 481 ألف طن قمح لشون صوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية، وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٤٨٠٧٦٩ طن و ٣٠٤ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى إنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم ٢٠٢٤م، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الأتية: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،البنك الزراعي المصري.

ولفتت إلى أن هذه الجهات تتولى إستلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٦٣٠٢٩ فدان حتى الآن، علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وتفقد محافظ الشرقية صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح، بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023/ 2024 م، والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نظافة 23 للقيراط ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف، كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.