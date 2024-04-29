انقسامات داخل معسكر الديمقراطيين بسبب مظاهرات الجامعات الأميركية

بعد ما يقرب من سبعة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، كشفت المظاهرات التي هزت حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية عن توترات جديدة داخل الحزب الديمقراطي وقدرته على كيفية الموازنة بين حماية حرية التعبير ودعم سكان غزة والمخاوف من أن بعض الأميركيين اليهود أصبحوا ضحايا معاداة السامية.

ومن نيويورك ولوس أنجلوس إلى أتلانتا وأوستن، تجلت زيادة النشاط الطلابي في معسكرات الاحتجاج وغيرها من المظاهرات، مما أدى إلى حملات قمع كبيرة من قبل الشرطة، ويبدو في بعض الأحيان أنها تجذب المحرضين الخارجيين.

وبرزت الاحتجاجات أيضًا باعتبارها أحدث نقطة اشتعال في الجدل الديمقراطي الداخلي حول الحرب.

بعد ما يقرب من سبعة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، كشفت المظاهرات التي هزت حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية عن توترات جديدة داخل الحزب الديمقراطي وقدرته على كيفية الموازنة بين حماية حرية التعبير ودعم سكان غزة والمخاوف من أن بعض الأميركيين اليهود أصبحوا ضحايا معاداة السامية.

ومن نيويورك ولوس أنجلوس إلى أتلانتا وأوستن، تجلت زيادة النشاط الطلابي في معسكرات الاحتجاج وغيرها من المظاهرات، مما أدى إلى حملات قمع كبيرة من قبل الشرطة، ويبدو في بعض الأحيان أنها تجذب المحرضين الخارجيين.

وبرزت الاحتجاجات أيضًا باعتبارها أحدث نقطة اشتعال في الجدل الديمقراطي الداخلي حول الحرب.

ومع استمرار مشاهد الاضطرابات في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة من العام الدراسي، تحمل أيضًا مخاطر سياسية بالنسبة للحزب الذي سخر وعود الاستقرار والحياة الطبيعية للفوز في الانتخابات الأخيرة الحاسمة، ويواجه معركة صعبة للسيطرة على الجامعات في الخريف، وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.

والسؤال الحقيقي هو: هل يستطيع الديمقراطيون تصوير أنفسهم مرة أخرى على أنهم اليد الثابتة لإدارة البلاد والسلطة؟ ويقول دان سينا، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي المخضرم "الأشياء التي تخلق فوضى وطنية مثل هذه تجعل من الصعب تصوير الديمقراطيين على أنهم يملكون السلطة".

وزعم سينا ​​وغيره من الديمقراطيين أن الأميركيين لديهم سبب وجيه لربط خصومهم بالفوضى، فالرئيس السابق دونالد جيه ترامب يواجه قضايا جنائية متعددة، والأغلبية الجمهورية الضيقة والمنقسمة في مجلس النواب لديها انقساماتها الخاصة فيما يتعلق بإسرائيل وحرية التعبير، ولسنوات عديدة، واجه الجمهوريون انتقادات بشأن معاداة السامية في صفوفهم.

ولكن منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وفقاً للسلطات المحلية، أصبح الصراع حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل واضحاً بشكل خاص على الديمقراطيين.

ويقول معظم الديمقراطيين إنهم يدعمون حرية التعبير ويدينون معاداة السامية، ويعتبرون انتقاد الحكومة الإسرائيلية لعبة عادلة. ولكن في السعي إلى معالجة صراع مستعص يتسم بروايات تاريخية متنافسة، فإن المناقشات حول كيفية التمييز بين الانتقاد المشروع لإسرائيل والخطاب المعادي للسامية تكون مشحونة وتصل إلى درجة الحمى في الحرم الجامعي.

وذهب النائب جريج كازار من تكساس إلى جامعة تكساس لإظهار التضامن مع المتظاهرين، وربط نشاطهم بنشاط الطلاب الذين عارضوا حربي فيتنام والعراق.

وقال: "في كثير من الأحيان، ينتهي التاريخ بتبرئة أولئك الذين يدعون إلى السلام مبكرا، وأعتقد أن المزيد والمزيد من أعضاء الكونغرس سيبدأون في الظهور في هذه الأحداث، وسيبدأون في سماع المزيد عن المكان الذي يأتي منه الطلاب".

لكن بالنسبة للديمقراطيين الآخرين، فإن حالات الترهيب والمضايقة التي وصفها بعض الطلاب اليهود هي سمة مميزة لحركة الحرم الجامعي.

ولم تكن هذه التوترات أكثر وضوحا في أي مكان مما كانت عليه في جامعة كولومبيا، التي أصبحت مركزا لحركة الاحتجاج ونقطة محورية لمنتقديها.

مجلس النواب ومجلس الشيوخ

وأدان الديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس بايدن وقادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمرشحون البارزون في مجلس الشيوخ مثل النائبين آدم شيف في كاليفورنيا وروبن جاليجو في أريزونا، المضايقات المعادية للسامية حول كولومبيا.

وسعى ديمقراطيون آخرون إلى إظهار التضامن شخصيًا مع الطلاب اليهود الذين وصفوا شعورهم بعدم الأمان.

وقام النائب جاريد موسكوفيتش، وهو ديمقراطي من ولاية فلوريدا، بزيارة الحرم الجامعي مؤخرًا مع العديد من المشرعين اليهود الآخرين. وقال إن البعض في حزبه يقللون من أهمية الطبيعة المتشددة لبعض المظاهرات. وأضاف: "هناك أناس مسالمون، ولكن هناك إنكار من أصدقائي في اليسار ووجهة نظرهم مفادها أن "الجميع مسالمون، ولا توجد معاداة للسامية".

ورفض ذكر أسماء على الرغم من خلافه مع النائب ألكساندريا أوكازيو كورتيز على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أدانت السيدة أوكاسيو كورتيز من نيويورك، وهي واحدة من العديد من المشرعين التقدميين الذين زاروا معسكر كولومبيا "الأشخاص المروعون الذين يتجولون خارج" حرم جامعة كولومبيا الذين يتبنون معاداة السامية الخبيثة" لكن على نطاق واسع، قال موسكوفيتش، إن بعض اليساريين الذين انتقدوا بحق الهتافات المعادية للسامية التي أطلقها "رجال بيض ذو مظهر آري احتشدوا في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، في عام 2017، بدوا مترددين في إدانة خطاب التهديد عندما يأتي من الليبراليين الأميركيين. وأضاف موسكوفيتش: لا أرى نفس المستوى من الغضب إنه أمر غير مريح سياسيا الآن".