إنتهاء اليوم الأول لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بأسيوط

انتهى ـ منذ قليل ـ اليوم الأول امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لصفوف النقل بمدارس محافظة أسيوط، للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وفقًا لـجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات والتي بدأت اليوم 8 مايو وتستمر حتى 23 مايو 2024.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه أصدر توجيهاته لمحمد ابراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق، مشيرًا إلى أن جميع اللجان انتظمت فيها أعمال الامتحانات، مع المتابعة المستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الإشراف على الامتحانات، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء للمتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية والتعامل مع أي معوقات أو شكاوي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي المتقدمين للامتحانات اليوم بلغ 116 ألف و23 طالب وطالبة بعدد حضور بلغ 110 ألف و283 طالب وغياب 5740 بنسبة حضور بلغت 95 % وبالنسبة للصف الخامس الابتدائي بلغ نسبة المتقدمين 109 ألف و905 طالب والحضور 105 ألف و392 طالب وعدد الغائبين 4315 طالب بنسبة حضور بلغت 96 %، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للصف الأول الإعدادي 90 ألف و867 طالب وطالبة وحضور عدد 82 ألف و639 طالب وطالبة وبلغ عدد الغائبين 8308 طالب بنسبة حضور بلغت 91.8 %.

ومن جانبه أوضح محمد ابراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تابع من خلال الجولات الميدانية على لجان الامتحانات بالمدارس انتظام سير الامتحانات بدون أي معوقات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية حيث قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات وتحقيق أعلى الدرجات، لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات المختلفة للاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتوفير كافة الاحتياجات، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات وتزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة ووفقًا للضوابط التي حددتها الوزارة تحت قيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منوهًا إلى أن امتحانات مراحل النقل تعقد على مستوى الإدارات التعليمية.