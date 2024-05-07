نشرة التوك شو.. إصرار إسرائيل على اجتياح رفح وحديث ياسمين عبدالعزيزعن العوضي

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن ضرب حماس نقطة عسكرية إسرائيلية في معبر كرم أبو سالم تعتبر هدية لنتنياهو باجتياح رفح، مشيرا إلى أن مقتل 3 جنود إسرائيليين في كرم أبو سالم كانت نقطة اعتمد عليها نتنياهو في تبرير عملية اجتياح رفح الفلسطينية.

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خبير استراتيجي: نتنياهو يصمم على اجتياح رفح ولو كان الأمر موته (فيديو)



أعلنت حركة حماس، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أبلغ رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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هنية يبلغ مصر وقطر موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار



رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية القطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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أبومازن يرحب بنجاح جهود مصر وقطر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار



أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن بعض الجماعات والتنظيمات وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تسعى وراء مصالح شخصية.

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مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس لديها حماقة سياسية وترنكب خطيئة في غزة (فيديو)



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها

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السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية بمفاوضات التوصل لهدنة شاملة في غزة



قال ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، إن السعر الحالي للذهب، هو السعر العادل، مضيفًا:" في أوقات ماضية وصل سعر الذهب لأكثر من 4 آلاف، ومن الطبيعي أن يصل سعر الذهب لهذا الرقم مستقبلًا".

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأحداث تتصاعد في غزة تحديدا في رفح منذ صباح اليوم والآن حماس أعلنت منذ قليل موافقتها على المقترح المصري وتسود الآن احتفالات في القطاع بعد إعلان حماس موافقتها على المقترح المصري الذي من الممكن أن ينقذ أهل غزة من حرب الإبادة وواشنطن تقول إنها تدرس رد حماس الآن.

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لميس الحديدي: نفس المفاوض المصري الطويل أنجح الهدنة.. والكرة الآن في ملعب إسرائيل



تحدثت االفنانة ياسمين عبدالعزيز، لأول مرة عن طليقها الفنان أحمد العوضي بعد انفصالهما والجدل الذي أعقب القرار وحقيقة العلاقة بينهما.

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بعشقه.. ياسمين عبدالعزيز باكية: أحمد العوضي الحب الحقيقي في حياتي (فيديو)



كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة عن سبب طلاقها من الفنان أحمد العوضي ، قائلة" سبب مينفعش نتكلم فيه".

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سبب مينفعش يتقال.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سر طلاقها من أحمد العوضي (فيديو)

