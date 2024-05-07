بعشقه.. ياسمين عبدالعزيز باكية: أحمد العوضي الحب الحقيقي في حياتي (فيديو)

تحدثت االفنانة ياسمين عبدالعزيز، لأول مرة عن طليقها الفنان أحمد العوضي بعد انفصالهما والجدل الذي أعقب القرار وحقيقة العلاقة بينهما.

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة Dmc، "أنا لما حبيت أحمد العوض اكتشفت إن أنا ما كنتش بحب قبل كدة".

أحمد العوضي الحب الحقيقى في حياتى

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: "يعني الحب اللى قبل كدة أنا ما حبتش، وإن أحمد العوضي أول حب في حياتي وهو الحب الحقيقي"، متابعىة وهي تبكي: ""أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه".

وكان الفنان أحمد العوضي، صرح أنه تأثر نفسيا بانفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعتبر حبه الحقيقي والوحيد، مؤكدًا أنه لن يعيش ما عاشه معها على مدار حياته، «أنا عيشت معاها أحلى أيام حياتي».

وأكد «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: أنه لا يظلم نفسه، قائلًا: «مش هعيش اللي عيشته معاها، أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب وكمان فيها مرض وتعب لأنها كانت جنبي لما تعبت بعد ما اطلقنا».

وأضاف أن الفنانة ياسمين عبد العزيز النجمة الأهم في الوطن العربي، بجانب أنها كانت الأهم في حياته».

وتابع: «بعد الانفصال تأثرت نفسيًا ومتكسفش أقول كده وده ملهوش علاقة إني جامد، دي قصة حب كبيرة وإلا مكانتش وصلت للناس بالعمق ده، ومحدش بيضحك على الناس».



وأكد الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، أنه لا بد أن تكون علاقة الصداقة بين الأب وابنه في إطار الاحترام والحزم: «ماينفعش الابن يرد على أبوه كلمة بكلمة ويسمي دي صحوبية، دي تعتبر قلة تربية منه».

وقال «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «علاقة الصداقة لا بد أن تكون مبنية على الاحترام والهيبة والخوف، أي شاب متربي بيترعب لما بيعمل حاجة غلط وأبوه يعرف».

وتابع: «على أيامي ماكنش فيه الانفتاح اللي فيه الجيل اليومين دول»، موضحًا أن والده بعد وفاة والده كان يقوم بدور الأب والأم، وضحى بحياته ليخرج أولاده للدنيا بتربية صحيحة.