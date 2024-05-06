أبومازن يرحب بنجاح جهود مصر وقطر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية القطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أصدر إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، اليوم الاثنين، تصريحا رد فيه على حماس بعد موافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار الذي عرضته مصر وقطر.

وأبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين بقبول اقتراحهم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بن جفير "إن أفضل وقت لاقتحام رفح هو الآن، وذلك بسبب اللاعيب حماس الذي ليس لها سوى إجابة واحدة وهي أمر فوري باحتلال رفح وزيادة الضغط العسكري، ومواصلة هزيمتها الكاملة لحماس".

الفريق الإسرائيلي يدرس جواب حركة حماس

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن الفريق المفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، تلقى إعلان حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الفريق الإسرائيلي يدرس جواب الحركة بعمق حاليا.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة "لا يبدو الأمر كذلك، نحن نتحقق من الاقتراح وعواقبه".

وصرح مصدر قيادي في حركة "حماس" بإن "الحركة أبلغت الوسطاء موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وكالة قدس برس.

كما ذكرت مصادر أن وفدا لحماس سيتوجه غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات.