سبب مينفعش يتقال.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سر طلاقها من أحمد العوضي (فيديو)

تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة عن سبب طلاقها من الفنان أحمد العوضي ، قائلة" سبب مينفعش نتكلم فيه".

أقسم بالله السبب مش خيانة

وأضافت ياسمين عبدالعزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة Dmc، : “أقسم بالله السبب مش خيانة لأن لو حاجة زي كدا مكنتش هسكت”

وتابعت ياسمين عبدالعزيز : "الناس اللي بتحبنا حابة نكون مع بعض ولكن فيه ناس شريرة وحقودة وقلبهم كله حقد وأذية ميحبوش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض"

وأردفت: “فيه فيديوهات كتير شوفتها متركبة ومنها إننا اتقابلنا في سحور ودا محصلس ومش عارفة الناس بتستفاد إيه لما توقع بين اتنين.. يا جماعة ارحمونا.. أنا قلبي بيوجعني لما بشوف الصور اللي بتتنشر بيا أنا وأحمد وخصوصا إني بحبه

وكشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مصير عودتها لطليقها الفنان أحمد العوضي قائلة: “أنا عن نفسي عملت استخارة وعملت عمرة ودعيت ربنا واللى ربنا رايده يكون".

وأضافت ياسمين عبدالعزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة Dmc، "أنا لما حبيت أحمد العوض اكتشفت إن أنا ما كنتش بحب قبل كده". فيه حاجات بتاعة ربنا.. لو ربنا مشاني في السكة دي أنا راضية. في السكة التانية أنا راضية.. اللي هو عايزه يكون "

عارفة إن أحمد بيحبني وهو عارف إني بحبه

وتابعت ياسمين عبدالعزيز: “نفرض إن ربنا هيمشيني في سكة عكس رغبتي هعمل إيه؟ ما يمكن هو دا الخير”، معقبة: “أنا عارفة إن أحمد بيحبني وهو عارف إني بحبه”