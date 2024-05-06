مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس لديها حماقة سياسية وترنكب خطيئة في غزة (فيديو)

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن بعض الجماعات والتنظيمات وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تسعى وراء مصالح شخصية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”،أن أن حماس لديها حماقة سياسية، مشيرا إلى أنه لا قيمة لأي قيادة سياسية تغامر بمصالح شعبها لمصلحتها الشخصية.

الاحتلال الإسرائيلي مجرم وحماس ترتكب خطيئة

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي مجرم وحماس ترتكب خطيئة والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن، مؤكدا أن حماس ذراع جماعة الإخوان الإرهابية والإعتبارات الفلسطينية أخر ما تقر به.

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن حماس وافقت على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، كانت اقترحته مصر، وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، ومع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ويشمل المقترح الذي وافقت عليه حماس، وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى.

رغم إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، بوقف إطلاق النار، نشر يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قائلا: هذا المساء تجري مناقشة مع رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، والتي ستبدأ قريبًا في منطقة رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة.