خبير: سعر الذهب الحالي عادل والوقت مناسب للشراء (فيديو)

قال ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، إن السعر الحالي للذهب، هو السعر العادل، مضيفًا:" في أوقات ماضية وصل سعر الذهب لأكثر من 4 آلاف، ومن الطبيعي أن يصل سعر الذهب لهذا الرقم مستقبلًا".

وأضاف سعد، خلال حواره ببرنامح “اقتصاد مصر” مساء اليوم ، أن هذا التوقيت مثالي للاستثمار في الذهب، لأنه للمرة الأولى يتم تقييم الذهب محليًا وعالميًا بسعر الدولار بعيدًا عن السوق السوداء.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بناء على توقعات الخبراء العالميين، تكشف وصوله لـ 3 آلاف دولار، وبالتالي من الطبيعي أن يتجاوز 4300 جنيه لعيار 21 ، ويتخطى عيار 24 أكثر من 5 آلاف جنيه.

الذهب هو ميزان العالم الحساس

وذكر أن الذهب هو ميزان العالم الحساس، مضيفًا أن الاقتصاد المصري بدأ التقدم بخطوات كبيرة، وهذا سر انخفاض أسعار الذهب في مصر، معقبًا:" انخفاضات أسعار الذهب من 4 لـ 3 آلاف تأتي بعد الاستقرار الاقتصادي وتقييم الدولار بـ 47 جنيها، بعد أن كان يتم تقييمه بـ 70 جنيها، وبالتالي سعر الذهب محليًا ينخفض، لكنه عالميًا يرتفع".

وحذر من الإقبال الشديد على شراء الذهب، حيث يؤدي للتخبط، مضيفًا أن ما حدث في بداية العام الحالي كان تخبطا بالأسعار، وبعض الناس اشتروا بأسعار فوق الـ 4 آلاف جنيه للجرام في الذهب، مضيفًا أن الذهب قادر على عودته للصعود واسترداد قوته وكرسي العرش للمعادن.

واستقر سعر المعدن الأصفر اليوم الإثنين 6 مايو 2024، محليًا وعالميًا، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات أول أمس، وعالميًا حافظت أونصة الذهب على قيمة الـ 2302.5 دولار.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تشهده عدد من بلدان العالم.

سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة

عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 3531.4 جنيه للبيع، و3508.6 جنيه للشراء.



عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 3090 جنيهًا للبيع، و3070 جنيهًا للشراء، وللمصنعية تتم إضافة 100 جنيه لسعر الجرام.

عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 2648.6 جنيه للبيع، و2652.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024 واصل استقراره بعد آخر ارتفاع له، ليصل إلى 24720 جنيهًا للبيع، و24560 جنيهًا للشراء.