السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية بمفاوضات التوصل لهدنة شاملة في غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

وأضاف الرئيس السيسي “أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وإتمام استبدال الرهائن والسجناء”.

ذكر مصدر رفيع المستوى لفضائية “ القاهرة الإخبارية” إن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد فى غزة، وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين.

وفي سياق آخر، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه .

وهددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، بعد إعلان حماس موافقتها على الصفقة، بحرق البلاد إذا لم تعلن الحكومة موافقتها الآن على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.



وقالت اذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إن موافقة حماس على الاتفاق خداع، وهي تحاول تصويرنا على أننا رافضون للصفقة، في حين أن هذه ليست الصفقة التي ناقشناها مع المصريين على الإطلاق، ولم يتم تقديم أي اقتراح وافقت عليه حماس إلى إسرائيل.