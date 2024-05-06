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عاجل.. إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار وترسل وفدا إلى القاهرة السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية بمفاوضات التوصل لهدنة شاملة في غزة
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية بمفاوضات التوصل لهدنة شاملة في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

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القاهرة الإخبارية: الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد فى غزة وإنجاح اتفاق الهدنة

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أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة حماس

إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

وأضاف الرئيس السيسي “أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وإتمام استبدال الرهائن والسجناء”.

ذكر مصدر رفيع المستوى لفضائية “ القاهرة الإخبارية” إن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد فى غزة، وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين.

وفي سياق آخر، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه .

وهددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، بعد إعلان حماس موافقتها على الصفقة، بحرق البلاد إذا لم تعلن الحكومة موافقتها الآن على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.


وقالت اذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إن موافقة حماس على الاتفاق خداع، وهي تحاول تصويرنا على أننا رافضون للصفقة، في حين أن هذه ليست الصفقة التي ناقشناها مع المصريين على الإطلاق، ولم يتم تقديم أي اقتراح وافقت عليه حماس إلى إسرائيل.

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