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الإثنين 06 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير استراتيجي: نتنياهو يصمم على اجتياح رفح ولو كان الأمر موته (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أكد اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن ضرب حماس نقطة عسكرية إسرائيلية في معبر كرم أبو سالم تعتبر هدية لنتنياهو باجتياح رفح، مشيرا إلى أن مقتل 3 جنود إسرائيليين في كرم أبو سالم كانت نقطة اعتمد عليها نتنياهو في تبرير عملية اجتياح رفح الفلسطينية.

وأوضح اللواء سمير راغب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن رؤية حماس بضرب الجنود في كرم أبو سالم أمر خاطئ في هذا التوقيت، في ظل التفاوض بين مصر وإسرائيل وأمريكا وحماس على وقف إطلاق النار.

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وأردف اللواء سمير راغب أن نتنياهو لا يريد التهدئة وإنهاء الصراع في غزة، معلقا: كان من المفترض أن يتم تنفيذ عملية بدلا من كرم أبو سالم في أي منطقة أخرى سواء في خان يونس أو أي منطقة أخرى.

وأشار اللواء سمير راغب إلى أن وفد مصر في التفاوض كان لديه فرصة للضغط بدخول الإمدادات التي تصل لـ600 طن، ولكن بعد عملية كرم أبو سالم تم غلق المعبر، والفترة المقبلة إسرائيل ستطالب المدنيين بالإخلاء وهذا قرار لن ترجع فيه.

وتابع سمير راغب: لن يتم وقف إطلاق نار وهذا على جثة نتنياهو، وحماس لن تتراجع عن موقفها بإنهاء احتلال القطاع ورفح، والتفاوض لن يتم بشكل نهائي بعد اتجاه قطر للانسحاب من استقبال الأطراف؛ لعدم جديتهما في عملية التفاوض.

واختتم قائلا: أتوقع أن إسرائيل ستبدأ بالإخلاء ثم عملية الأحزمة النارية ثم دخول القوات، والعملية لن تتم اليوم أو غدا.

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