بكفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا

قررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، لإدانته بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وتسليم المتهم لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ80 كم/س وأنه جار مراجعة الإدارة العامة للمرور في سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

اعترافات عصام صاصا

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام جهات التحقيق، إنه لم يهرب بعد أن دهس المواطن خلال عبوره الشارع بالتحديد أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدا من المعادي ومتجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحا: كنت جاي من المعادي متجه لبيتي في حدائق الأهرام وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام جهات التحقيق، إنه لم يهرب بعد أن دهس المواطن خلال عبوره الشارع بالتحديد أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدا من المعادي ومتجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحا: كنت جاي من المعادي متجه لبيتي وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.